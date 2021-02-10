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В Екатеринбурге впервые за 13 лет состоялась инаугурация нового мэра

10 февраля 2021, 14:55
Фото: скриншот видео с YouTube-канала "E1.RU"
В Екатеринбурге первый раз за 13 лет прошла инаугурация мэра. Новым главой города стал Алексей Орлов.

Последний раз данное мероприятие проводил Аркадий Чернецкий, а все последующие главы города решили от него отказаться, сообщает Е1.

На инаугурацию также пришли предыдущие мэры Екатеринбурга и почетные граждане города.

Напомним, вчера стало известно, что депутаты городской думы выбрали Алексея Орлова новым мэром Екатеринбурга. Он стал врио мэра Екатеринбурга в конце декабря 2020 года, после того как Александр Высокинский покинул этот пост. Он стал первым заместителем губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

Главой Екатеринбурга стал Алексей Орлов
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