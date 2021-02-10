В Пермском крае завершили неделю медицины

Бойченко рассказал, что неделя приема граждан по медицинским вопросам проводится на площадке приемной партии уже второй раз за полгода, сообщает properm.ru. Он также отметил, что сейчас вопрос здравоохранения как никогда важен для общества. Первая встреча такого формата состоялась осенью прошлого года, и более половины вопросов удалось решить положительно.