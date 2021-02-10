TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В российских регионах зарплаты курьеров достигают 110 тысяч рублей

10 февраля 2021, 06:29
Фото: 1mediainvest.ru
В России вырос спрос на курьеров на фоне пандемии коронавируса. В декабре 2020 года он увеличился в 2,8 раза, а в январе 2021 года — в 4,8 раза, пишут «Новые известия».

Сервис Superjob провел исследование, в котором выяснил, что в российских регионах заработные платы курьеров достигают 110 тысяч рублей.

Авторы исследования отмечают, что зарплатный максимум отмечается не в Москве, а в Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге, Казани, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Ростове-на-Дону, Самаре и Челябинске.

В Москве максимальная плата курьеру-водителю предлагается в Москве — 100 тысяч рублей, а курьеру интернет-магазина — 90 тысяч рублей.

В Петербурге пеший курьер может заработать 81-95 тысяч рублей, а с личным авто — 70-75 тысяч рублей.

#Россия#Экономика#Зарплата#Курьер
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Вчера, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
21 сентября, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Вчера, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Вчера, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Вчера, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Вчера, 18:14