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«ВГОК» не смог оспорить долг за неустойку по электроэнергии на 15,6 миллиона рублей

10 февраля 2021, 05:33
Фото: 1mediainvest.ru
ОАО «ВГОК» не смог оспорить в суде долг за неустойку перед АО «Энергосбыт Плюс» в размере 15,6 миллиона рублей.

АО «Энергосбыт Плюс» обратилось в Арбитражный суд Свердловской области с исковым заявлением к ОАО «ВГОК» с требованием о взыскании неустойки в размере 15,6 миллиона рублей за период с 21 января 2020 года по 5 октября 2020 года.

Энергетики начислили неустойку на сумму основного долга в 213,2 миллиона рублей. 19 октября 2020 года исковое требование было удовлетворено.

Ответчик не согласился с решением суда и подал апелляцию в которой заявил, что суд необоснованно не применил положения ст. 333 Гражданского кодекса РФ и не снизил размер взысканной неустойки. Согласно статье, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе ее уменьшить.

Суд второй инстанции посчитал, что уменьшение размера неустойки является правом, а не обязанностью суда, а ответчик должен нести последствия ненадлежащего исполнения им обязательств по договору.

В результате решение суда первой инстанции было оставлено без изменения, а апелляционная жалоба — без удовлетворения. Кроме того, с ОАО «ВГОК» взыскано три тысячи рублей госпошлины за подачу апелляции.

Напомним, в ноябре 2020 года гендиректору «ВГОКа» Дмитрию Рыбакину суд назначил штраф в размере 50 тысяч рублей за долги по электроснабжению.

Директор ВГОКа получил штраф на 50 тысяч рублей за долги по электроснабжению
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