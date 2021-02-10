Жуткие морозы и инаугурация мэра Орлова. Итоги дня в Свердловской области

В Нижнем Тагиле врача-реаниматолога по пути на работу избил ревнивый муж коллеги. Медик подвозил женщину, а ее супругу это не понравилось. Инцидент произошел в мае 2020 года. Как только врач посадил коллегу в машину, дверь дернул ее муж и ударил его по голове. Затем нападавший залез на заднее сидение и начал бить оттуда реаниматолога по затылку. По словам сына врача, избитого сначала госпитализировали в больницу Нижнего Тагила с диагнозом «инсульт», а затем отправили на вертолете в Екатеринбург для экстренной операции. Мужчина две недели находился в коме, у него произошел отек легких и были повреждены дыхательные пути. Пострадавший перенес уже две операции по восстановлению дыхания, с окружающими он общается при помощи азбуки глухонемых. После избиения супруг медсестры остался на месте происшествия. В полиции он рассказал, что ударил врача несколько раз. Сын пострадавшего пояснил, что полиция несколько раз отказала в возбуждении уголовного дела, прокуратура обжаловала отказ и отправляла дело на доследование. Сейчас расследование проводится по ч. 1 статьи 115 УК РФ (Причинение легкого вреда здоровью). Возможно, дело будет переквалифицировано на более тяжкое после нового судебно-медицинского заключения врачей.