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ФАС возбудила дело против Tele2 из-за повышения тарифов на связь

11 февраля 2021, 16:19
Фото: 1mediainvest.ru
Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении компании ООО «Т2 Мобайл» из-за повышения тарифов для своих абонентов, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что с 1 января 2021 года владелец оператора «Теле2» в среднем на 13% необоснованно повысил тарифы на мобильную связь для более 12 миллионов своих абонентов. Тем самым он нарушил антимонопольное законодательство.

Также ФАС признала экономически необоснованным предыдущее повышение тарифов «Теле2», которое было зафиксировано в мае прошлого года. Тогда оператор проигнорировал требование службы.

Напомним, в конце января в Нижнем Тагиле жители домов по адресу Зари 36А, Зари 42 и Зари 44 выступили против строительства вышки Теле2 во дворе дома. Они считают, что конструкция возводится незаконно и беспокоятся о влиянии излучения на их здоровье.

В Нижнем Тагиле жители Вагонки выступили против строительства сотовой вышки от Tele2
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