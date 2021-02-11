Лаборатория Новоселова займется разработкой «умных» материалов для нейрокомпьютеров

В новой лаборатории Новоселова ученые будут заниматься проведением междисциплинарных исследований. По словам руководителя, основное внимание будет уделяться созданию технологий ионных транзисторов, что в будущем может привести к открытию новых методов изучения мозга и сознания. Также в лаборатории планируют разработать датчики для нейрофизиологических исследований — у Новоселова уже есть много идей воплощения интерфейсов и компьютеров в жизнь.