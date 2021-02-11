«Многие не получили помощь»: эксперт назвала причины роста смертности на Урале

Напомним, в Свердловской области от коронавируса скончались 2 183 человека за весь период эпидемии. За минувшие сутки умерли 12 человек. Количество выявленных случаев третий день не превышает 300 человек. В общей сложности инфекция выявлена у 73 948 свердловчан.