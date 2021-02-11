«Не митинг» за Путина и гроб в подарок. Итоги дня в Свердловской области

Доктором медицинских наук Высшей школы организации и управления здравоохранением Гузель Улумбекова рассказала о причинах повышения смертности в Свердловской области. По данным эксперта, в 2020 году рост количества летальных случаев в регионе составил 17%, по сравнению с данными 2019 года. Естественная убыль населения отмечена на уровне 24 тысяч жителей. По словам специалиста, к этому привела коронавирусная эпидемия, а также высокая загрузка системы здравоохранения. На Среднем Урале не хватало коек в медицинских учреждениях и врачей, из-за чего многие не успели получить необходимую помощь. Также доктор наук Улумбекова поделилась мнением, что жителям Екатеринбурга отменят масочный режим, когда COVID-вакцинация охватит 75% населения.