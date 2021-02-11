Пожилой тагильчанке вернули 13 тысяч рублей за навязанную замену окон

На тот момент, никаких замеров в квартире бабушки никто не проводил. Однако в фирме сообщили, что отказаться мы не можем, так как окно уже изготавливается. Откуда организация взяла при этом размеры, остается мне непонятным, рассказывает внук в беседе с редакцией.