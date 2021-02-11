Уфимский бизнесмен помог ФСБ выявить коррупционеров в полиции

По информации различных изданий, передача 12,5 млн рублей в качестве взятки проходила под контролем ФСБ в процессе спецоперации. В пресс-релизе следкома говорилось, что арестованные обещали оказать содействие в ходе вынесения решения по делу о мошенничестве и фальсификации доказательств. Сотрудники правоохранительных органов не называли имя предпринимателя, за которого так «радели» Теплов с сообщником. Но его имя все равно всплыло – им оказался бизнесмен из Уфы Александр Киселев.