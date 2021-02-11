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В челябинском роддоме рухнул потолок из-за прорыва трубы отопления

11 февраля 2021, 09:54
Фото: 1mediainvest.ru
В роддоме Южноуральска в Челябинской области из-за коммунальной аварии рухнул потолок.

На видео, опубликованном в соцсетях, сотрудники медучреждения пытаются справиться с потоками воды. Затем начинают падать большие куски потолка.

В роддоме Южноуральска прорвало трубу отопления, которая проходила через чердак. Здание оперативно обесточили, воду перекрыли, помещения просушили,сообщили Ура.ру в минздраве Челябинской области.

Там отметили, что в результате инцидента пострадавших нет. Рожениц и мам с новорожденными детьми распределили между другими городами. Сейчас в роддоме будут проводить контрольные санитарно-эпидемиологические смывы с поверхностей. В ближайшие дни он снова начнет принимать пациенток.

Напомним, в Екатеринбурге в конце января обвалился потолок на железнодорожном вокзале. По этому факту проводит проверку Уральская транспортная прокуратура.

В Екатеринбурге на железнодорожном вокзале обрушился потолок
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#Коммунальная авария#Челябинская область#Обрушение#Роддом#Потолок#Происшествия
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