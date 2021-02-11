В челябинском роддоме рухнул потолок из-за прорыва трубы отопления

Там отметили, что в результате инцидента пострадавших нет. Рожениц и мам с новорожденными детьми распределили между другими городами. Сейчас в роддоме будут проводить контрольные санитарно-эпидемиологические смывы с поверхностей. В ближайшие дни он снова начнет принимать пациенток.