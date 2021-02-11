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В Екатеринбурге арт-директору бара грозит срок за попытку зарезать картежника

11 февраля 2021, 07:53
Фото: 1Mediainvest.ru
В Екатеринбурге арт-директор бара нанес несколько ударов ножом в спину собутыльника за то, что-то дал ему «леща».

Следствием установлено, что 18 октября 2020 года компания собралась в одном из баров Екатеринбурга для совместного распития спиртных напитков и игры в карты, сообщает пресс-служба СКР по Свердловской области.

В какой-то момент, между 37-летним участником игры и 34-летним обвиняемым возник конфликт. Пострадавший обвинил оппонента в нарушении правил и ударил его ладонью по затылку. Подозреваемый ушел домой, а компания продолжила играть.

Спустя некоторое время, обвиняемый, который работает арт-директором одного из свердловских баров, вернулся к собравшимся компаньонам. Он нанес своему обидчику несколько ударов в спину кухонным ножом, который прихватил с собой из дома. Мужчину обезвредили очевидцы и оказали пострадавшему первую помощь, благодаря чему жертву нападения удалось спасти врачам.

После совершения преступления мужчина скрылся с места происшествия и направился к своему другу в бар. Уговоры товарища сдаться полиции не возымели действия на обвиняемого. Однако правоохранители самостоятельно установили его личность, рассказал глава пресс-службы ГУ МВД Валерий Горелых.

Полковник Горелых уточнил, что для поимки подозреваемого была разработана схема, при которой обвиняемого заманили на место его работы, где и задержали полицейские.

Следственным комитетом утвержден обвинительный приговор в отношении нападавшего. Ему вменяют нарушение закона по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 УК РФ (Покушение на убийство).

Напомним, 1 февраля 2021 года житель Невьянска убил своего начальника топором. Затем он снял тело погибшего на телефон и разослал его своим знакомым. Ранее мужчина уже имел проблемы с законом. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Житель Невьянска зарубил начальника колуном и разослал видео знакомым
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