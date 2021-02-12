Международные форумы в регионах РФ стимулируют развитие местной инфраструктуры

Отмечается, что реконструкция проводилась в течение трех лет. После этого воздушному порту присвоили категорию ICAO (Международной организации гражданской авиации). Сейчас на стоянке аэропорта можно размещать около тридцати воздушных судов, а пропускная способность терминала составляет два с половиной миллиона пассажиров в год, или девятьсот человек в час. Причем ее планируют увеличить в два раза — на весну текущего года запланировано завершение реконструкции международного терминала.