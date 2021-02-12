Породы собак: где посмотреть названия и фото

Когда человек принимает решение завести собаку, сразу возникает вопрос о том, какую породу выбрать. Это очень важно, потому что характер питомца во многом определяется именно породой. Поэтому перед тем как взять собаку домой, следует изучить характеристики разных пород и сопоставить их с характером и темпераментом будущего владельца. Для того чтобы сделать это можно просмотреть десятки сайтов, а можно воспользоваться онлайн-сервисом Doge.ru. Это целая электронная энциклопедия о собаках, на https://doge.ru можно отыскать всю информацию об интересующих породах, посмотреть фото и видео, узнать, как кормить и дрессировать собаку.