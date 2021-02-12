tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 февраля 2021, 14:23

Published 12 февраля 2021, 14:23

Modified 29 ноября, 17:41

Updated 29 ноября, 17:41

В Артемовском приставы обязали местного жителя устранить тараканов в своей квартире

12 февраля 2021, 14:23
В Артемовском местные жители многоквартирного дома обратились в суд с жалобой на соседа. Их не устраивало, что из-за антисанитарных условий в помещении появились насекомые, которые расползались по всему дому.

В результате судебные приставы обязали владельца квартиры уничтожить насекомых, но мужчина не откликнулся, а также проигнорировал предупреждение об уголовной ответственности, рассказали Ура.ру в пресс-службе управления ФССП России по Свердловской области.

Позже падчерица свердловчанина рассказала, что он работает вахтовым методом и долгое время не появляется дома.

Судебные приставы связались с должником по телефону, вскоре он прибыл домой с вахты. Мужчина обеспечил доступ в квартиру для дезинсекции,отметили в ведомстве.

Перед обработкой хозяева сняли покрытие потолка, обои и пол. Приставы, которые проверили помещение после дезинсекции, установили, что насекомые визуально отсутствуют.

#Общество#Суд#Артемовский#Антисанитария#Тараканы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика