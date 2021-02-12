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В Екатеринбурге египтятину грозит 20 лет тюрьмы за полторы тысячи «закладок»

12 февраля 2021, 07:50
Фото: 1mediainvest.ru
В Екатеринбурге будут судить двадцатилетнего египтянина Георгиса Хосни Заки. Его подозревают в продаже психотропных веществ в особо крупном размере через интернет.

Молодому человеку грозит лишение свободы до 20 лет, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. По версии следствия, в октябре 2020 года египтянин согласился взять у поставщика крупную партию амфетамина, рассортировать ее и разложить «закладки» по улицам Екатеринбурга. Передавший студенту психотропное вещество пока не найден.

В отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу рассказали редакции TagilCity.ru, что обвиняемый был задержан с поличным сотрудниками патрульно-постовой службы полиции. Уголовное дело расследовалось следователями отдела полиции №5 при оперативном сопровождении городского подразделения по контролю за оборотом наркотиков.

У него изъяли около четырех граммов амфетамина и телефон, на котором была переписка с поставщиком и фотографии тайников. Оказалось, что египтянин приехал в столицу Урала из Мордовии, где окончил техникум. В Екатеринбурге он хотел поступить в медуниверситет, но вместо этого за четыре месяца сделал почти полторы тысячи «закладок», пишет Е1.

В Нижнем Тагиле «закладчики» начали прятать наркотики на припаркованных автомобилях
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Напомним, в январе этого года в Нижнем Тагиле «закладчики» начали прятать наркотические средства в снегу на автомобилях, которые долго стоят на парковке.

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#Суд#Наркотики#Екатеринбург#Египет#Новости УрФО#Общество
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