tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 февраля 2021, 16:07

Published 13 февраля 2021, 16:07

Modified 29 ноября, 17:42

Updated 29 ноября, 17:42

ОМОН в мечети и 800 уволенных. Итоги дня в Свердловской области

13 февраля 2021, 16:07
Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 13 февраля.

В Нижнем Тагиле здание мечети на улице Восточная оцепили сотрудники ОМОН. У посетителей проверили документы, а 140 человек отвезли в отделение полиции. Один из задержанных утверждает, что их поместили в подвал и продержали там три часа. В пресс-службе МВД рассказали, что операция проводилась по инициативе ФСБ. По информации иточника в силовых структурах, проводилось профилактическое мероприятие по соблюдению миграционного законодательства. Инсайдер уточнил, что инициаторами стали местные жители, которые пожаловались, что слишком много людей собирается на молитвы в мечети, а их двор заставлен автомобилями. Полицейские выявили несколько мигрантов-нарушителей. Все задержанные были отпущены домой.

13 февраля в столицу Урала после аномальных отрицательных температур пришло потепление. Из-за этого, по словам местных жителей, в Екатеринбурге прошел дождь. Осадки наблюдались в районе Химмаша. Очевидцы отметили, что дождь никак не повлиял на состояние дорог. В МЧС в связи с оттепелью объявили штормовое предупреждение, а сотрудники ГИБДД порекомендовали автолюбителям не перемещаться на своих транспортных средствах без необходимости.

В Екатеринбурге после аномального похолодания прошел дождь
Узнать подробнее

В Свердловской области за время коронавирусной эпидемии от инфекции скончались 2 210 человек, из них 13 человек умерли за минувшие 24 часа. За весь период пандемии выявлено 74 496 случаев COVID-19, среди которых 272 зафиксировали за период с 12 по 13 февраля. В общей сложности из больниц региона выписали по выздоровлению 67 303 пациента, 285 из них — за прошедшие сутки.

В Свердловской области от коронавируса скончалось более 2,2 тысячи человек
Узнать подробнее

На Среднеуральской птицефабрике начались массовые увольнения. Остановлено производство бройлеров. Сообщается о 800 сокращенных сотрудниках. У предприятия остались только курицы-несушки и 240 человек персонала. Директор птицефабрики Андрей Косилов рассказал, что о закрытии речи не идет. Он рассказал, что организация больше не может производить бройлеров, так как ему отказано в подключении к городским очистным сооружениям. По словам руководителя, предприятие будет направленно только на производство яиц и продуктов переработки.

Материалы по теме
В Свердловской области от коронавируса скончалось более 2,2 тысячи человекСиловики назвали задержание в тагильской мечети профилактическим мероприятиемВ Екатеринбурге после аномального похолодания прошел дождь
#Общество#Нижний Тагил#Свердловская область#Итоги
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика