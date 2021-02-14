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Posted 14 февраля 2021, 10:45

Published 14 февраля 2021, 10:45

Modified 29 ноября, 17:42

Updated 29 ноября, 17:42

Пропавший в Екатеринбурге журналист «Крик-ТВ» нашелся в пригороде

14 февраля 2021, 10:45
Под Екатеринбургом был найден журналист «Крик-ТВ» Алексей Кузнецов, пропавший 11 февраля.

Благодаря публикациям в СМИ журналиста нашли в пригороде Екатеринбурга, сообщается в Telegram-канале KRIKNEWS.

Отмечается, что Алексей Кузнецов жив и здоров, такую информацию он передал через знакомых. Однако журналист добавил, что у него неприятности. В чем или с кем возникли проблемы у Кузнецова не сообщается.

Напомним, 13 февраля сообщалось об исчезновении ведущего программы «Правда жизни» и «Резонанс» Алексея Кузнецова. Он вышел с работы и сел в неизвестную машину, а затем перестал выходить на связь. Его супруга планировала написать заявление в полицию.

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