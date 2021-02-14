tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 февраля 2021,, 13:06

Published 14 февраля 2021,, 13:06

Modified Сегодня, 06:57

Updated Сегодня, 06:57

Станция метрополитена "Люблино" в Москве на сутки переименована

14 февраля 2021, 13:06
Департамент транспорта Москвы создал атмосферу любви на всех станциях метрополитена, а “Люблино” переименовали во “Влюблино” в честь Дня всех влюбленных.

По сообщению издания m24.ru, такое название дали станции столичного метрополитена ровно на сутки. Информация была опубликована в телеграм-канале ведомства. В Дептрансе указали, что в течение всего Дня всех влюбленных атмосфера любви будет царить на всех столичных станциях метрополитена. Чтобы добраться до “Влюблино”, москвичи и гости города могут использовать специальное приложение “Метро Москвы” и с его помощью составить оптимальный маршрут. Также на станции есть указатели, которые помогут найти нужную дверь.

Кроме этого, на следующий день на станции метро организуют концерт популярных исполнителей Feduk и Cream Soda. Он будет проводиться в онлайн-формате из-за действующих в городе противокоронавирусных ограничений.

Ранее сообщалось, что в столице организованы праздничные мероприятия в честь Дня всех влюбленных. В Москве подготовили ледовые площадки, где проведут разные розыгрыши с призами. Для участия в них нужно ознакомиться со списком парков, участвующих в акции, сделать фотографию на катке с любимым человеком и разместить в социальной сети Инстаграм. Обязательно нужно отметить место, где было сделано фото.

Также москвичи и гости города смогут посетить ВДНХ, где также подготовлена праздничная программа для влюбленных.

#Общество
Подпишитесь
Жалобы на выбросы, продление НМУ и кража почвы. Итоги недели в Нижнем Тагиле
Сегодня, 06:49
Второй день рождения: вывеска магазина чуть не задавила насмерть мужчину в Тагиле
Вчера, 07:00
«Деньги забрала себе»: в ТЦ Нижнего Тагила женщина обчистила потерянный кошелек
Сегодня, 05:23
«Лживая правда»: тагильчанин опровергает незаконное выселение квартирантки из жилья
Вчера, 06:40
Спасибо директору: Эдгард Запашный оценил уход за животными в цирке Нижнего Тагила
Вчера, 16:12
Дожди и плюсовые температуры придут в Нижний Тагил
Сегодня, 06:43