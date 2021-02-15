«Чуть не выколол глаз»: екатеринбуржец подал в суд на ресторан из-за травмы ребенка

Происшествие случилось 19 октября 2019 года. Семья отдыхала в ресторане, а ребенка отдали под присмотр в детскую комнату. По словам отца, там сын рассек глаз. Сотрудники говорили, что он просто упал, однако в комнате торчали болты из-под обивки. Сотрудники ресторана обработали рану и предложили не оплачивать обед.