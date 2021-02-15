Ставшая мужчиной уроженка Екатеринбурга пожаловалась в ЕСПЧ из-за отнятых детей

Напомним, 31 января сообщалось о представительнице ЛГБТ-сообщества в Екатеринбурге, которая не смогла отказаться от отчества. В марте 2020 года девушка обратилась в ЗАГС с просьбой убрать из её документов отметку об отчестве и получила отказ, она попыталась обжаловать решение в суде, но безуспешно. Её адвокат намерена подать апелляцию.