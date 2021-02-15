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Posted 15 февраля 2021, 12:30

Published 15 февраля 2021, 12:30

Modified 29 ноября, 17:41

Updated 29 ноября, 17:41

Ставшая мужчиной уроженка Екатеринбурга пожаловалась в ЕСПЧ из-за отнятых детей

15 февраля 2021, 12:30
Уроженка Екатеринбурга Юлия Савиновских, удалившая грудь и сменившая пол, пожаловалась в ЕСПЧ из-за отнятых органами опеки детей.

В 2017 году у Юлии Савиновских забрали приемных детей, после того, как она сделала операцию по уменьшению груди. Она намерена отстаивать свои права в Европейском суде по правам человека.

Один из воспитанников уроженки Екатеринбурга уже отдан в другую приемную семью. Оба отнятых мальчика имеют проблемы со здоровьем. Отмечается, что в момент проживания с Юлией их состояние улучшилось.

В настоящий момент Савиновских проживает в Испании и именует себя Френсис. Она призналась, что является транссексуалом. Первый суд признал Юлию мужчиной, а её брак — однополым. Об этом сообщил Znak со ссылкой на юриста Павла Чикова.

  • ЕСПЧ направил в адрес властей РФ ряд вопросов:
  • Было ли нарушение прав заявителей, гарантированных статьей 8 Конвенции?
  • Было ли прекращение патроната и опеки необходимым в демократическом обществе и соразмерным преследуемой цели?
  • Отвечали ли решения судов о прекращении опеки наилучшим интересам детей? Была ли дискриминация Савиновских на основании гендерной идентичности?

Напомним, 31 января сообщалось о представительнице ЛГБТ-сообщества в Екатеринбурге, которая не смогла отказаться от отчества. В марте 2020 года девушка обратилась в ЗАГС с просьбой убрать из её документов отметку об отчестве и получила отказ, она попыталась обжаловать решение в суде, но безуспешно. Её адвокат намерена подать апелляцию.

#Общество#Новости УрФО#Женщина#Приемные дети#Опека#Екатеринбург
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