Свердловская область потеряла позиции в рейтинге регионов по качеству жизни

Претенденты рассматриваются специалистами по 70 параметрам. Учитывается экономическая, социальная и другие составляющие. Специалисты рассматривали уровень доходов жителей, занятость и рынок труда, условия проживания, безопасность, экологию и демографию, образование и здоровье и прочие аспекты.