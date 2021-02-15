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Posted 15 февраля 2021, 03:42

Published 15 февраля 2021, 03:42

Modified 29 ноября, 17:38

Updated 29 ноября, 17:38

Убил и разделал: в саду под Екатеринбургом живодер расправился со своей собакой

15 февраля 2021, 03:42
Живодер убил и разделал свою собаку в коллективном саду «Уральский рабочий» под Екатеринбургом.

Соседи обнаружили останки тибетского мастифа, сняли видео и обратились к зоозащитникам. Они приехали на место происшествия и обнаружили тушу собаки и ее шкуру.

К сожалению, соседи отказались давать показания в полиции. Мы не знаем, где хозяин участка, на котором лежат шкура и туша. Мы уже написали заявление в МВД,рассказала Е1 глава «Зоозащиты» Анна Вайман.

По ее словам, туша разделана профессионально. Она считает, что либо мясо готовили для приготовления, либо это какой-то садист. Соседи рассказали волонтерам, что участком владеет мужчина, который злоупотребляет алкогольными напитками.

Территория сада, где всё произошло, относится к Арамильскому ОВД, информацию передали туда, сотрудники проводят проверку по данному факту,рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Напомним, в ноябре 2020 года в лесу под Алапаевском живодеры пытались утопить четырех щенят в мешке, их спасли волонтеры.

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#Происшествия#Новости УрФО#Убийство#Собака#Живодер#Екатеринбург
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