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Posted 15 февраля 2021, 07:30

Published 15 февраля 2021, 07:30

Modified 29 ноября, 17:41

Updated 29 ноября, 17:41

Вице-мэром по экономике Екатеринбурга стал Андрей Корюков

15 февраля 2021, 07:30
Заместителем главы Екатеринбурга Алексея Орлова по экономике стал Андрей Корюков. Он покинул пост заместителя министра экономики Свердловской области.

В новой должности его представили утром на аппаратном совещании, пишет Znak со ссылкой на собственный источник.

Ранее Корюков уже был вице-мэром Екатеринбурга по экономике, но в 2018 году, после того как мэром столицы Урала стал Александр Высокинский, перешел на работу в правительство региона.

Напомним, 1 февраля экс-гендиректор издательского дома «Коммерсантъ-Урал» Сергей Плахотин стал замглавы Екатеринбурга по связям с общественностью.

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#Политика#Экономика#Вице-мэр#Администрация екатеринбурга#Екатеринбург
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