Вице-мэром по экономике Екатеринбурга стал Андрей Корюков

Posted 15 февраля 2021, 07:30
Published 15 февраля 2021, 07:30
Modified 29 ноября, 17:41
Updated 29 ноября, 17:41
В новой должности его представили утром на аппаратном совещании, пишет Znak со ссылкой на собственный источник.
Ранее Корюков уже был вице-мэром Екатеринбурга по экономике, но в 2018 году, после того как мэром столицы Урала стал Александр Высокинский, перешел на работу в правительство региона.
Напомним, 1 февраля экс-гендиректор издательского дома «Коммерсантъ-Урал» Сергей Плахотин стал замглавы Екатеринбурга по связям с общественностью.