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Posted 16 февраля 2021, 16:05

Published 16 февраля 2021, 16:05

Modified 29 ноября, 17:41

Updated 29 ноября, 17:41

Екатеринбуржцы пожаловались на дефицит препарата дексаметазона

16 февраля 2021, 16:05
Жители Екатеринбурга пожаловались, что в аптеках города произошёл дефицит гормонального препарата дексаметазона, который применяется для снижения воспалений и аллергических реакций. Уколы гормона используются только в экстренных случаях.

Екатеринбуржцы сообщили, что во многих аптеках города непросто найти гормональный препарат дексаметазон, который выпускается в ампулах. Средняя стоимость десяти ампул - 135 рублей, пишет Е1.

По данным Единой аптечной справочной выяснилось, что гормональный препарат в ампулах можно приобрести только в 48 аптеках города из 800. Дефицита дексаметазона, выпускаемого в таблетках или каплях, нет.

Стало известно, что дефицит препарата возник ещё два месяца назад, так как дексаметазон можно использовать при лечении коронавируса. Однако, медики утверждают, что гормон необходимо применять только с назначения врача.

Дексаметазон и его аналоги используются только в том случае, если при коронавирусной инфекции у больного развивается выраженная дыхательная недостаточность, требующая респираторной поддержки в виде кислорода или ИВЛ,пояснил врач ковидного госпиталя.

Напомним, в декабре 2020 года в Свердловской области возник дефицит ртутных градусников. Также термометры выросли в цене.

Свердловчанам назвали причину исчезновения ртутных градусников в аптеках
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#Общество#Жалоба#Дефицит#Аптека#Препараты
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