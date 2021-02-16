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Posted 16 февраля 2021, 13:33

Published 16 февраля 2021, 13:33

Modified 18 сентября 2022, 11:26

Updated 18 сентября 2022, 11:26

«Обгрыз пальцы»: пёс обглодал тело умершего хозяина-инвалида под Нижним Тагилом

16 февраля 2021, 13:33
В поселке Зональный под Нижним Тагилом был обнаружен труп инвалида. Тело обглодала собака умершего.

Происшествие случилось 13 февраля. Тело умершего обнаружила дочь, которая приехала навестить родственника. Отцу женщины на момент смерти было 56 лет, он являлся инвалидом второй группы.

Смерть наступила из-за болезни сердца. Оно просто остановилось. Тело пролежало несколько дней. Собакой были погрызены конечности и пальцы, передает АН «Между строк» слова руководителя СО Пригородного района Вадима Белкина.

Сколько конкретно пролежало тело скончавшегося мужчины до момента обнаружения на момент публикации остается неизвестным. Животное забрали себе родственники покойного.

Напомним, 3 января в Нижнем Тагиле в поселке Кирпичный было обнаружено тело пожилой женщины. Полиция начала розыск родственников. Отмечается, что старушка погибла при неизвестных обстоятельствах.

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#Происшествия#Нижний Тагил#Труп#Мужчина#Инвалид#Собака
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