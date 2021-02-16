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Posted 16 февраля 2021,, 11:02

Published 16 февраля 2021,, 11:02

Modified Сегодня, 12:43

Updated Сегодня, 12:43

Спектакли тагильских театров попали в афишу конкурса «Браво-2020»

16 февраля 2021, 11:02
Эксперты свердловского областного конкурса театральных работы выделили и добавили в афишу спектакли театров Нижнего Тагила.

Работы «Молоко» и «Мертвые души» театра драмы, а также «Ревизор» кукольного театра в Нижнем Тагиле попали в итоговую афишу «Браво-2020».

Проведения фестиваля запланировано на май 2021 года.

Напомним, спектакль «Молоко» был поставлен в Нижнетагильском драматическом театре режиссером из Санкт-Петербурга Петром Шерешевским, который является номинантом «Золотой маски» и побеждает в различных региональных конкурсах.

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#Общество#Нижний Тагил#Театр кукол#Конкурс#Театр#Спектакли#Нижнетагильский драматический театр
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