Спектакли тагильских театров попали в афишу конкурса «Браво-2020»

Posted 16 февраля 2021,, 11:02
Published 16 февраля 2021,, 11:02
Modified Сегодня, 12:43
Updated Сегодня, 12:43
Работы «Молоко» и «Мертвые души» театра драмы, а также «Ревизор» кукольного театра в Нижнем Тагиле попали в итоговую афишу «Браво-2020».
Проведения фестиваля запланировано на май 2021 года.
Напомним, спектакль «Молоко» был поставлен в Нижнетагильском драматическом театре режиссером из Санкт-Петербурга Петром Шерешевским, который является номинантом «Золотой маски» и побеждает в различных региональных конкурсах.