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Posted 16 февраля 2021, 14:29

Published 16 февраля 2021, 14:29

Modified 29 ноября, 17:40

Updated 29 ноября, 17:40

Выдающиеся уральцы получили государственные награды от Евгения Куйвашева

16 февраля 2021, 14:29
Выдающиеся уральцы получили государственные награды и региональные знаки отличия от губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, сообщает департамент информполитики региона.

В список награжденных вошли люди, которые добились выдающихся результатов в своей профессии: медики, сотрудники промышленных предприятий, работники связи, транспорта, физической культуры, геологи и машиностроители,

Отмечается, что свердловский хирург Юрий Мансуров и главный врач Красноуфимской больницы Дмитрий Новоселов были награждены посмертно.

Минувший 2020 год выявил новых героев. Безусловно, ими стали и медицинские работники, принявшие на себя тяжесть борьбы с пандемией коронавируса,сказал на церемонии Евгений Куйвашев.

Напомним, в декабре 2020 года четыре тагильских металлурга ЕВРАЗ НТМК получили государственные награды от Евгения Куйвашева.

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#Общество#Свердловская область#Граждане#Евгений Куйвашев#Награды
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