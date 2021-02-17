43 водителя нарушили правила тонировки автомобиля и попались ГИБДД в Нижнем Тагиле

Сотрудники ГИБДД обращаются внимание, что за тонировку предусмотрен штраф по части 3.1 статьи 12.5 КоАП РФ (Управление транспортным средством, на котором установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств). Нарушителям грозит штраф в размере 500 рублей.