tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 февраля 2021, 13:09

Published 17 февраля 2021, 13:09

Modified 18 сентября 2022, 11:26

Updated 18 сентября 2022, 11:26

43 водителя нарушили правила тонировки автомобиля и попались ГИБДД в Нижнем Тагиле

17 февраля 2021, 13:09
43 автомобиля с несоответствующей требованиям тонировкой были остановлены за день сотрудниками ГИБДД в Нижнем Тагиле.

17 февраля на территории Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа инспекторы ГИБДД провели рейдовое мероприятие, направленное на выявление автомобилей, тонировка которых не соответствует нормам.

В результате инспекторы поймали 43 водителей на транспортных средствах, светопропускаемость тонированных стекол которых не соответствовала требованиям технического регламента таможенного союза о безопасности колесных транспортных средств.

19 водителям было назначено предписание об устранении нарушения. Остальные 24 водителя предпочли устранить недочеты на месте.

Сотрудники ГИБДД обращаются внимание, что за тонировку предусмотрен штраф по части 3.1 статьи 12.5 КоАП РФ (Управление транспортным средством, на котором установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств). Нарушителям грозит штраф в размере 500 рублей.

Напомним, с 1 по 4 февраля в Нижнем Тагиле сотрудники ГИБДД устроили засады и поймали сотни нарушителей. Инспекторы выявили 395 нарушителей. 334 человека пересекали проезжую часть в неположенном месте. 61 водитель не предоставил преимущества пешеходу, пересекающему дорогу по «зебре».

Тагильские инспекторы ГИБДД устроили засады и поймали сотни нарушителей за четыре дня
Узнать подробнее
Материалы по теме
Тагильские инспекторы ГИБДД устроили засады и поймали сотни нарушителей за четыре дня
#Происшествия#Нижний Тагил#ГИБДД#Нарушение#Штраф#Тонировка
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика