Пустые посылки и перенос блошиного рынка. Итоги дня в Свердловской области

В Нижнем Тагиле полиция вычислила подозреваемого в громком убийстве 36-летней женщины и ее 12-летней дочери на Вагонке в 2018 году. В ходе расследования отрабатывались граждане, которые ранее были судимы за подобные преступления, даже если они находились в тюрьме, а на момент происшествия были на свободе. В январе 2021 года полиция проводила сбор образцов ДНК у жителей Нижнего Тагила: было собрано около 14 тысяч образцов. Несколько дней назад из лаборатории пришел ответ, что один из тестов совпал с одним из образцов, найденных на телах потерпевших, на 90%. По словам источника, 40-летний мужчина состоял в любовных отношениях с убитой женщиной, в тот день он пришел в гости и они выпили алкоголь. Далее завязался конфликт, в ходе которого подозреваемый изнасиловал ее, а затем убил. То же самое он проделал и с дочерью. Подозреваемый ранее был судим за изнасилование и кражи. Сейчас он отбывает срок в ИК-12 Нижнего Тагила. Мужчина признался в содеянном преступлении.