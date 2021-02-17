Путин поддержал идеи “Единой России” по обеспечению занятости граждан

Как сообщает nashgorod.ru, руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов рассказал президенту, что полномочия центров занятости перенесут на федеральный уровень. Это позволит сделать качество их услуг одинаковым для всех. Также планируется улучшить взаимодействие между службами занятости, чтобы граждане знали о востребованности их профессии в других регионах. Такой механизм позволит обеспечить работой прежде всего россиян, а не приезжих. Сергей Неверов отметил, что центры занятости необходимо переориентировать на работу для своих клиентов.