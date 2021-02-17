«Размахивал ими»: участника митинга Навального осудили в Екатеринбурге за синие трусы

Участник несанкционированного митинга в Екатеринбурге получил 20 часов исправительных работ из-за синих трусов, которые он взял с собой на шествие. Ленинский районный суд признал Виноградова виновным, так как он нарушил установленный порядок во время митинга, пишет Znak.