«Размахивал ими»: участника митинга Навального осудили в Екатеринбурге за синие трусы

Posted 17 февраля 2021, 11:51
Published 17 февраля 2021, 11:51
Modified 29 ноября, 17:42
Updated 29 ноября, 17:42
Участник несанкционированного митинга в Екатеринбурге получил 20 часов исправительных работ из-за синих трусов, которые он взял с собой на шествие. Ленинский районный суд признал Виноградова виновным, так как он нарушил установленный порядок во время митинга, пишет Znak.
Участника митинга Навального осудили по части 5 статьи 20.2 КоАП РФ. Предположительно, Денис Виноградов будет привлечён к исправительным работам на кладбище города. Об этом стало известно от адвоката «Апологии протеста» Алексея Бушмакова.
На данный момент синие трусы являются мемом, который используют как в социальных сетях, так и на митингах.
Напомним, 16 февраля власти Свердловской области ужесточили правила проведения митингов. На заксобрании в действующий закон были внесены поправки о проведении публичных мероприятий.