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Posted 17 февраля 2021, 14:25

Published 17 февраля 2021, 14:25

Modified 29 ноября, 17:42

Updated 29 ноября, 17:42

Студенты разрисовали андеграундными картинами подъезд в Каменске-Уральском

17 февраля 2021, 14:25
Студенты разрисовали один из подъездов в Каменске-Уральском, тем самым почти превратив его в галерею уличного современного искусства.

На сегодняшний день в команде художников состоит более 30 человек, сообщает Znak.

По словам инициатора идеи Ивана, мысль раскрасить подъезд пришла к нему, когда он сидел с подругой на лестничном пролете.

В один момент мы обратили взор на стену — они у нас абсолютно убитые, потому на них возможен полет фантазии,рассказал Иван.

После молодой человек связался со знакомыми и предложил им вместе заняться реализацией задуманного. Жители квартир в подъезде, рассказал Иван, оказались не против творчества и даже помогали с покупкой стройматериалов. Компания художников отметила, что если в дом придут коммунальщики, чтобы покрасить стены, их не пустят в подъезд.

Напомним, в январе местные художники разрисовали ледовый городок изображениями персонажей из «Изумрудного города» в Екатеринбурге.

#Свободное время#Каменск-Уральский#Подъезд#Художники#Арт
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