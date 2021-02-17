Студенты разрисовали андеграундными картинами подъезд в Каменске-Уральском

После молодой человек связался со знакомыми и предложил им вместе заняться реализацией задуманного. Жители квартир в подъезде, рассказал Иван, оказались не против творчества и даже помогали с покупкой стройматериалов. Компания художников отметила, что если в дом придут коммунальщики, чтобы покрасить стены, их не пустят в подъезд.