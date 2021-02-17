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Posted 17 февраля 2021, 07:54

Published 17 февраля 2021, 07:54

Modified 29 ноября, 17:42

Updated 29 ноября, 17:42

«Суд пробил очередное дно»: уральская старушка получила штраф из-за одиночного пикета

17 февраля 2021, 07:54
Старушка из Екатеринбурга получила штраф в одну тысячу рублей из-за одиночного пикета. На суд не пустили зрителей, что возмутило членов ОНК.

Штраф 79-летняя пенсионерке назначил суд Чкаловского района. Ей назначили наказание за нарушение режима самоизоляции для граждан старше 65 лет. Адвокат бабушки Анатолий Свечников отметил, что в ходе судебного разбирательства были необоснованные неудовлетворенные ходатайства со стороны защиты.

Мы просили приобщить фотографии и видеоматериалы, но суд отказал. Свидетель защиты был выведен из зала заседаний с применением силы судебными приставами, говорит Свечников.

На суд не были пущены зрители. Члены ОНК выразили недовольство по этому поводу.

Чкаловский районный суд пробил очередное дно. СМИ и свидетеля не пустили в зал заседаний, сообщил Сергей Зыков.

Он добавил, что приставы угрожали применением физической силы, не ссылаясь на нормы закона.

Напомним, о задержании в Екатеринбурге старушки с плакатом в поддержку Навального сообщалось 6 февраля. Её предупредили, что она находится без маски и нарушает правила, а затем увели полицейские.

#Происшествия#Новости УрФО#Суд#Штраф#Пенсионерка#Екатеринбург#Самоизоляция
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