«Суд пробил очередное дно»: уральская старушка получила штраф из-за одиночного пикета

Posted 17 февраля 2021, 07:54
Published 17 февраля 2021, 07:54
Modified 29 ноября, 17:42
Updated 29 ноября, 17:42
Штраф 79-летняя пенсионерке назначил суд Чкаловского района. Ей назначили наказание за нарушение режима самоизоляции для граждан старше 65 лет. Адвокат бабушки Анатолий Свечников отметил, что в ходе судебного разбирательства были необоснованные неудовлетворенные ходатайства со стороны защиты.
Мы просили приобщить фотографии и видеоматериалы, но суд отказал. Свидетель защиты был выведен из зала заседаний с применением силы судебными приставами, говорит Свечников.
На суд не были пущены зрители. Члены ОНК выразили недовольство по этому поводу.
Чкаловский районный суд пробил очередное дно. СМИ и свидетеля не пустили в зал заседаний, сообщил Сергей Зыков.
Он добавил, что приставы угрожали применением физической силы, не ссылаясь на нормы закона.
Напомним, о задержании в Екатеринбурге старушки с плакатом в поддержку Навального сообщалось 6 февраля. Её предупредили, что она находится без маски и нарушает правила, а затем увели полицейские.