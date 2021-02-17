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Posted 17 февраля 2021,, 09:48

Published 17 февраля 2021,, 09:48

Modified Сегодня, 12:42

Updated Сегодня, 12:42

Тагильчане смогут встретиться и пообщаться с актерами драмтеатра на Демидовской даче

17 февраля 2021, 09:48
На Демидовской даче тагильчане смогут встретиться пообщаться с актерами драмтеатра в ходе пяти запланированных творческих мероприятий.

В связи с 75-летием Нижнетагильского драмтеатра. Худрук культурного заведения Игорь Булыгин представит проект творческих встреч. Мероприятие стало возможным благодаря сотрудничеству театра драмы и музея «Демидовская дача».

Весной 2021 года планируется провести пять встреч гостей музея и артистов драмтеатра. Отмечается, что в стенах музея посетители смогут пообщаться с актерами на любые темы.

Вы услышите театральный байки и советы актрис о секретах красоты, узнаете о театральном «закулисье», сообщает Центр развития туризма Нижнего Тагила.

20 февраля в 16.00 пройдет презентация мероприятия по адресу Красногвардейская, 5а.

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#Свободное время#Нижний Тагил#Встреча#Театр#Актер#Нижнетагильский драматический театр
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