Тагильчанки смогут побороться за звание лучшей мамы 2021 года

Posted 17 февраля 2021, 05:28
Published 17 февраля 2021, 05:28
Modified 29 ноября, 17:36
Updated 29 ноября, 17:36
К участницам предъявляются следующие требования:
Отмечается, что участниц ожидает месяц плотной работы, подготовка к финальному шоу, уроки дефиле, общий танец финалисток. Также будут проводиться занятия по ораторскому мастерству и мастер-классы.
Финал конкурса пройдет 26 апреля во Дворце молодежи.
Отмечается, что в этом году с участницами будет работать Лариса Викина, являющаяся режиссером из Екатеринбурга.
В общей сложности планируется пять корон на 30 участниц. На конкурсе представлены следующие номинации: главная идеальная мама, первая, вторая и третья вице-мисс и мисс зрительских симпатий, которая будет выбрана по результатам голосования на сайте.
Победительнице конкурса достанется титул Идеальной мамы Нижнего Тагила.
Заявку на участие можно подать в Директ конкурса @ideal_mom_nt или на WhatsApp +7 (950) 653-30-00 (Ольга), указав ваши ФИО, количество детей и номер телефона.
Напомним, в сентябре 2020 года прошел финал предыдущего конкурса «Идеальная мама». По его результатам победительнице стала Мария Гаева.