Лже-предприниматель обманул на семь миллионов поставщиков рыбы и мяса в Екатеринбурге

По версии следствия, мужчина представлялся вымышленными именами и предлагал юридическим лицам купить их продукцию. Также, чтобы внушить доверие, он поделывал подписи и оформлял сим-карты на подставных лиц. После того, как мошенник заключал договоры на покупку продукции, он просил об отсрочке по платежу, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на УМВД России по Екатеринбургу.