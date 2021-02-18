Новый природный парк появится на севере Свердловской области

Заказник предназначен для сохранения и восстановления редких и исчезающих видов растений и животных. Новый заказник увеличит общую долю особо охраняемых природных территорий до 7,31% от общей площади области. Нацпроектом предусмотрено достичь 8,08% к 2030 году, и создание нового заказника — это большой шаг к этой цели, сообщил глава Минприроды Свердловской области Алексей Кузнецов.