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Posted 18 февраля 2021, 14:05

Published 18 февраля 2021, 14:05

Modified 29 ноября, 17:41

Updated 29 ноября, 17:41

Новый природный парк появится на севере Свердловской области

18 февраля 2021, 14:05
Новый природный парк появится на территории Ивдельского городского округа. Он будет выполнять роль государственного зоологического охотничьего заказника в Свердловской области.

Площадь природного парка на севере Свердловской области примерно составит 113,5 тыс. гектара. Заказник позволит сохранить флору и фауну. На территории парка обитает северный олень, соболь, выдра и европейская норка, пишет Znak.

Заказник предназначен для сохранения и восстановления редких и исчезающих видов растений и животных. Новый заказник увеличит общую долю особо охраняемых природных территорий до 7,31% от общей площади области. Нацпроектом предусмотрено достичь 8,08% к 2030 году, и создание нового заказника — это большой шаг к этой цели, сообщил глава Минприроды Свердловской области Алексей Кузнецов.

На данный момент подготовлены все документы, которые необходимы для создания заказника. Управлять природным парком будет «Дирекция по охране государственных зоологических охотничьих заказников и охотничьих животных в Свердловской области».

Напомним, в 2021 году на территории Нижнего Тагила будет благоустроен природный парк «Река Чусовая». На его территории будет установлена туристическая стоянка с навесом, туалетом и скамейками.

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#Экология#Свердловская область#Здоровье#Лес#Парк#Природа
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