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Posted 19 февраля 2021, 12:16

Published 19 февраля 2021, 12:16

Modified 29 ноября, 17:42

Updated 29 ноября, 17:42

Раскрыта личность убийцы мамы и дочки на Вагонке в Нижнем Тагиле

19 февраля 2021, 12:16
Стала известна личность мужчины, который изнасиловал и убил женщину, а затем задушил её дочь в квартире на Вагонке в Нижнем Тагиле. Преступника вычислили по ДНК.

Преступником оказался 35-летний Алексей Жданов, который уже неоднократно имел проблемы с законом, но выходил из тюрьмы досрочно.

Первый раз Жданов был осужден в возрасте 16 лет в 2001 году. Он обвинялся в грабеже, но избежал тюремного заключения.

В 2002 году преступник получил уже реальный срок за действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 18 лет. В 2003 году ему вынесли обвинительный приговор и отправили в тюрьму на три года. Однако Жданов освободился досрочно в 2004 году.

Через год, в 2005 году, преступника приговорили к пяти годам и шести месяцам тюрьмы за разбой. И в этот раз осужденный освободился досрочно — в 2009 году.

В 2012 и 2013 годах Жданова осудили за 25 краж из частных домов в садовых товариществах. Ему дали шесть лет, но вновь отпустили досрочно, в 2017 году.

Кроме уголовной ответственности, мужчина неоднократно привлекался к административным штрафам за вождение без прав, превышение скоростного режима, появление в пьяном виде на людях, ненормативную лексику.

В 2018 году Жданов попался за десять краж и несколько угонов автомобилей. Ему назначили пять лет восемь месяцев лишения свободы. В связи с открывшимися обстоятельствами, мужчина еще раз предстанет перед судом, на это раз по обвинению в убийстве.

Напомним, 17 февраля стало известно, что убийцу вычислили по ДНК. Преступление произошло 21 октября 2018 года в квартире на Ленинградском проспекте, 87. Судебная экспертиза установила, что 36-летняя женщина скончалась в результате ножевых ранений, а дочь, предположительно была задушена.

#Происшествия#Нижний Тагил#Убийство#Преступник#Рецидивист#Личность
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