Раскрыта личность убийцы мамы и дочки на Вагонке в Нижнем Тагиле

В 2018 году Жданов попался за десять краж и несколько угонов автомобилей. Ему назначили пять лет восемь месяцев лишения свободы. В связи с открывшимися обстоятельствами, мужчина еще раз предстанет перед судом, на это раз по обвинению в убийстве.