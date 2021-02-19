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Posted 19 февраля 2021, 06:50

Published 19 февраля 2021, 06:50

Modified 18 сентября 2022, 11:26

Updated 18 сентября 2022, 11:26

Стали известны подробности массового ДТП на Восточном шоссе в Нижнем Тагиле

19 февраля 2021, 06:50
Стали известны подробности ДТП с участием трех легковых автомобилей на Восточном шоссе в Нижнем Тагиле: женщина-водитель вылетела на встречку.

По предварительным данным, 19 февраля в 08.50 водитель-женщина, 1968 года рождения, ехала на автомобиле «Субару легаси» со стороны Дзержинского района в сторону Северного шоссе. У дома 24/1 на Восточном шоссе она не справилась с управлением и выехала на встречную полосу движения.

Там она столкнулась с «ВАЗ 2110», за рулем которого был 30-летний водитель, а также с «Киа Рио», которым управлял мужчина 1987 года рождения.

В результате ДТП пострадавших нет, транспортные средства получили технические повреждения,рассказали редакции TagilCity.ru в Отделе пропаганды ГИБДД.

Напомним, в Нижнем Тагиле после ДТП, в котором погибли два человека и два были госпитализированы, возбуждено уголовное дело.

После смертельного ДТП на выезде из Нижнего Тагила возбуждено уголовное дело
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