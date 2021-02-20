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Posted 20 февраля 2021, 12:46

Published 20 февраля 2021, 12:46

Modified 29 ноября, 17:37

Updated 29 ноября, 17:37

4,5 млн рублей собирает семья на Урале для перевозки женщины в коме из Египта

20 февраля 2021, 12:46
4,5 миллиона рублей требуется семье, чтобы транспортировать родственницу из Египта. У женщины случился инсульт во время отдыха.

20 декабря 2020 года 41-летняя Юлия Акущева из столицы Урала отправилась в Египет в новогоднее путешествие вместе с женихом из Великобритании. Затем были закрыты рейсы в Россию и пара решила остаться на какое-то время в Египте. Однако в середине января родственники не смогли связаться с Юлией. Мужчина-англичанин сообщил родным, что у женщины случился инсульт.

21 февраля в Египет прибудет оперативная группа медиков из РФ. 22 числа планируется провести первичную операцию, после которой пациентку можно будет транспортировать в Россию.

Мужчина пытался попасть в посольство в Египте, но оно закрыто. Без помощи властей родственникам потребуется собрать около 50 тысяч евро (около 4,5 миллиона рублей), чтобы перевезти Юлию Акушеву в Екатеринбург. Такие цены озвучивают компании-перевозчики.

Напомним, в октябре 2020 года сообщалось о жителе Нижнего Тагиле, застрявшем в Тайланде. Он купил поддельный билет на обратный рейс и не смог улететь домой. А не приобретение еще одного денежных средств не оказалось.

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#Происшествия#Новости УрФО#Женщина#Египет#Кома#Инсульт#Транспортировка#Екатеринбург
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