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Posted 20 февраля 2021, 12:30

Published 20 февраля 2021, 12:30

Modified 29 ноября, 17:35

Updated 29 ноября, 17:35

Житель Каменска-Уральского предстанет перед судом за незаконную торговлю сигаретами

20 февраля 2021, 12:30
Мужчина незаконно торговал табачной продукцией в Каменске-Уральском, которая являлась немаркированной. Её общая стоимость составила 9,5 миллиона рублей.

По версии следствия, житель Каменска-Уральского приобрёл немаркированную табачную продукцию в Екатеринбурге, после чего начал реализовывать её через торговые точки города, сообщила пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

В ходе задержания у подозреваемого была изъята табачная продукция, которая находилась в гараже. Обвиняемый признал свою вину. На данный момент уголовное дело направлено на рассмотрение в Синарский суд Каменска-Уральского.

Задержанный не является ранее судимым, он обвиняется по п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, в особо крупном размере).

Напомним, в сентябре 2020 года в Нижнем Тагиле активисты выявили на улице Индустриальной нелегальную базу с табачной продукцией. Всего было изъято около 7,8 тысячи упаковок сигарет.

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#Происшествия#Каменск-Уральский#Суд#Торговля#Сигареты
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