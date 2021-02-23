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Posted 23 февраля 2021, 06:06

Published 23 февраля 2021, 06:06

Modified 29 ноября, 17:42

Updated 29 ноября, 17:42

86 уральских экстремалов устроили гонки на льду затопленного карьера

23 февраля 2021, 06:06
86 пилотов из Свердловской области и соседних регионов участвовали во втором этапе гонок на льду Extreme Ice — 2021. Он проходил на ледовом автодроме на карьере за поселком Кладовка.

Автомобили поделили на шесть классов по типу привода и характеру доработок. По словам организаторов заезда, ледовый автодром — это хорошая возможность научиться управлению в экстремальных условиях, пишет Е1. Финал гонки в дисциплинах «дрифт» и «ралли-спринт» пройдет 6 марта.

Напомним, 13 февраля в Арамиле прошел финал зимнего ралли-спринта «Снежный вихрь — 2021», в нем приняли участие 75 пилотов. В гонках участвовала группа гонщиков на отечественных ретроавтомобилях.

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#Спорт#Свердловская область#Соревнования#Гонки#Карьер
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