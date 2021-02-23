86 уральских экстремалов устроили гонки на льду затопленного карьера

Posted 23 февраля 2021, 06:06
Published 23 февраля 2021, 06:06
Modified 29 ноября, 17:42
Updated 29 ноября, 17:42
Автомобили поделили на шесть классов по типу привода и характеру доработок. По словам организаторов заезда, ледовый автодром — это хорошая возможность научиться управлению в экстремальных условиях, пишет Е1. Финал гонки в дисциплинах «дрифт» и «ралли-спринт» пройдет 6 марта.
Напомним, 13 февраля в Арамиле прошел финал зимнего ралли-спринта «Снежный вихрь — 2021», в нем приняли участие 75 пилотов. В гонках участвовала группа гонщиков на отечественных ретроавтомобилях.