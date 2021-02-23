86 уральских экстремалов устроили гонки на льду затопленного карьера

Автомобили поделили на шесть классов по типу привода и характеру доработок. По словам организаторов заезда, ледовый автодром — это хорошая возможность научиться управлению в экстремальных условиях, пишет Е1. Финал гонки в дисциплинах «дрифт» и «ралли-спринт» пройдет 6 марта.