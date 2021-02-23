tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 февраля 2021, 07:07

Published 23 февраля 2021, 07:07

Modified 29 ноября, 17:42

Updated 29 ноября, 17:42

Лобовое ДТП с военным «УАЗом» устроил водитель в Екатеринбурге и пытался сбежать

23 февраля 2021, 07:07
Водитель автомобиля Chevrolet Cruze устроил лобовое ДТП на улице Белинского в Екатеринбурге.

ДТП произошло ночью 23 февраля. По словам очевидцев, вместо того чтобы поворачивать по своей полосе, водитель выехал на полосу встречного движения и врезался в военный «УАЗ». Затем в «УАЗ-Патриот» сзади въехала Honda, водитель не успел затормозить.

Свидетели происшествия отметили, что водитель Chevrolet вел себя неадекватно, скорее всего он был пьян. Мужчина пытался сбежать с места происшествия, пишет Е1.

Напомним, 16 февраля в Екатеринбурге ночью пьяные супруги поехали на автомобиле за добавкой, они взяли с собой годовалого ребенка.

Материалы по теме
Виновник массового ДТП с жертвами под Нижним Тагилом осужден на три годаТрое взрослых и подросток пострадали в ДТП на трассе Екатеринбург — КурганПострадали женщина и девочка: в Екатеринбурге произошло ДТП с «Газелью»
#Происшествия#Новости УрФО#ДТП#Лобовое столкновение#УАЗ#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика