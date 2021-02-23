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Posted 23 февраля 2021, 14:29

Published 23 февраля 2021, 14:29

Modified 19 августа 2024, 22:41

Updated 19 августа 2024, 22:41

Василий Юрьев, Герой России из Николо-Павловского. «Сам погибай, а товарища выручай!»

Василий Юрьев, Герой России из Николо-Павловского. «Сам погибай, а товарища выручай!»

23 февраля 2021, 14:29
Фото: 1MI.
История о нашем земляке, уроженце села Николо-Павловское. Старшему прапорщику Василию Ильичу Юрьеву было присвоено звание Героя России посмертно.

Дни памяти воинов-интернационалистов и защитника Отечества, 15 и 23 февраля, в календаре рядом. И это символично. Многие воины-интернационалисты сражались героически, не жалея жизней. Во вторую чеченскую войну, в 2000 году, нашему земляку, старшему прапорщику Василию Ильичу Юрьеву было присвоено звание Героя России посмертно.

Василий вырос в Николо-Павловском, учился в местной школе, о чем напоминает мемориальная плита в этом образовательном учреждении. Примером для него стал отец, участник Великой Отечественной войны, служащий МВД Илья Сергеевич Юрьев. Василий нашёл своё призвание в службе во внутренних войсках, стал кинологом.

В конце 1999 года Василий Юрьев в составе группы специального назначения был командирован в Чечню. Участвовал в спецоперациях в Грозном, Алхан-Юрте, Старой Сунже.

5 февраля 2000 года группа попала под сильный огонь боевиков. Старший прапорщик Юрьев, оценив обстановку, обошёл огневую точку противника с тыла и уничтожил её. Боевики, понеся ощутимые потери, подожгли дом, попытались под прикрытием дыма скрытно покинуть место боя. А из горевшего дома Василий услышал крики детей о помощи. Василий бросился в здание, спас детей. Несмотря на полученные ожоги он остался в строю.

В начале марта отряд был переброшен к селу Комсомольское Урус-Мартановского района. В одной из «зачисток» населённого пункта были ранены два бойца. Василий пробрался к раненым, под сильным вражеским огнём переместил их в безопасное место. 15 марта он попытался вытащить с поля боя ещё одного раненого. Василий почти дотащил его до безопасного места, но в последний момент был убит снайпером.

В августе 2000 года за мужество и героизм старшему прапорщику Василию Ильичу Юрьеву было посмертно присвоено звание Героя России. У нас помнят земляка. В Николо-Павловском традиционно проходят турниры по футболу памяти Героя. На футбольном поле играют и дети, и ветераны. В Нижнем Тагиле проходят турниры по служебному собаководству памяти кинолога В.И. Юрьева. И, конечно, не забывают земляка бойцы 12 отряда спецназа «Урал» в Нижнем Тагиле, где служил Герой.

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