Василий Юрьев, Герой России из Николо-Павловского. «Сам погибай, а товарища выручай!»

В начале марта отряд был переброшен к селу Комсомольское Урус-Мартановского района. В одной из «зачисток» населённого пункта были ранены два бойца. Василий пробрался к раненым, под сильным вражеским огнём переместил их в безопасное место. 15 марта он попытался вытащить с поля боя ещё одного раненого. Василий почти дотащил его до безопасного места, но в последний момент был убит снайпером.