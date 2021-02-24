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Posted 24 февраля 2021, 14:20

Published 24 февраля 2021, 14:20

Modified 29 ноября, 17:42

Updated 29 ноября, 17:42

Этап детского Кубка России по шахматам начался в Нижнем Тагиле

24 февраля 2021, 14:20
Этап детского Кубка России по шахматам проходит в Нижнем Тагиле. Соревнования названы в честь первого уральского мастера Степана Левитского.

В общей сложности разыгрывается восемь комплектов наград среди девочек и мальчиков в четырех возрастных группах: до 9, 11, 13 и 15 лет, сообщает «Тагильский рабочий».

Также в соревновании приняли участие 22 воспитанника тагильской школы олимпийского резерва по шахматам и шашкам. Всего соревнуется 246 человек.

Имена победителей будут известны 28 февраля.

Напомним, 18 февраля в Нижнем Тагиле завершился очередной этап Кубка России по прыжкам с трамплина.

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#Спорт#Нижний Тагил#Шахматы#Кубок России#Дети-спортсмены
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