Этап детского Кубка России по шахматам начался в Нижнем Тагиле

Posted 24 февраля 2021, 14:20
Published 24 февраля 2021, 14:20
Modified 29 ноября, 17:42
Updated 29 ноября, 17:42
В общей сложности разыгрывается восемь комплектов наград среди девочек и мальчиков в четырех возрастных группах: до 9, 11, 13 и 15 лет, сообщает «Тагильский рабочий».
Также в соревновании приняли участие 22 воспитанника тагильской школы олимпийского резерва по шахматам и шашкам. Всего соревнуется 246 человек.
Имена победителей будут известны 28 февраля.
Напомним, 18 февраля в Нижнем Тагиле завершился очередной этап Кубка России по прыжкам с трамплина.