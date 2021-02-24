Разработку Group-IB по защите от ботов включили в топ-10 патентов России 2020 года

Наряду с решениями в медицине и строительстве Роспатент включил разработку сколковского резидента Group-IB для защиты от интернет-ботов Preventive Proxy в топ-10 лучших изобретений 2020 года. В рейтинге компания оказалась единственной, кто представляет интернет-индустрию.