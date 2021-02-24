Соревнования по прыжкам с трамплина пройдут в Нижнем Тагиле в марте

Финал Континентального кубка FIS по лыжному двоеборью и этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина пройдут в Нижнем Тагиле уже в марте 2021 года. На соревнования приедут лыжники из разных стран.

С 11 по 14 марта 2021 года в Нижнем Тагиле пройдёт финал Континентального кубка FIS, в котором участники будут прыгать с трамплина, а также соревноваться в лыжных гонках. На данный момент заявки на участие подали 68 лыжников — 40 мужчин и 28 женщин, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила. С 20 по 21 марта состоится этап Кубка мира по женским прыжкам с трамплина на лыжах, который будет называться «Синяя птица». Данные соревнования будут открыты для болельщиков, однако, заполняемость не должна превышать 50%. Купить билеты можно будет уже в конце февраля в газетных киосках или через интернет. На «Синюю птицу» на данный момент заявлены 74 лыжницы из 17 стран. В составе сборной примут участие две тагильчанки — Кристина Прокопьева и Алина Бородина, а также жительница Новоуральска Ксения Пискунова. Напомним, в феврале в Нижнем Тагиле завершился VII этап Кубка России по прыжкам с трамплина. Участие в нём принимали как мужчины, так и женщины. Материалы по теме В Нижнем Тагиле весной пройдет этап Кубка мира среди летающих лыжниц