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Posted 24 февраля 2021, 14:12

Published 24 февраля 2021, 14:12

Modified 29 ноября, 17:42

Updated 29 ноября, 17:42

Соревнования по прыжкам с трамплина пройдут в Нижнем Тагиле в марте

24 февраля 2021, 14:12
Финал Континентального кубка FIS по лыжному двоеборью и этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина пройдут в Нижнем Тагиле уже в марте 2021 года. На соревнования приедут лыжники из разных стран.

С 11 по 14 марта 2021 года в Нижнем Тагиле пройдёт финал Континентального кубка FIS, в котором участники будут прыгать с трамплина, а также соревноваться в лыжных гонках. На данный момент заявки на участие подали 68 лыжников — 40 мужчин и 28 женщин, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

С 20 по 21 марта состоится этап Кубка мира по женским прыжкам с трамплина на лыжах, который будет называться «Синяя птица». Данные соревнования будут открыты для болельщиков, однако, заполняемость не должна превышать 50%.

Купить билеты можно будет уже в конце февраля в газетных киосках или через интернет.

На «Синюю птицу» на данный момент заявлены 74 лыжницы из 17 стран. В составе сборной примут участие две тагильчанки — Кристина Прокопьева и Алина Бородина, а также жительница Новоуральска Ксения Пискунова.

Напомним, в феврале в Нижнем Тагиле завершился VII этап Кубка России по прыжкам с трамплина. Участие в нём принимали как мужчины, так и женщины.

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#Спорт#Нижний Тагил#Соревнования#Кубок мира#Прыжки с трамплина#Лыжи
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