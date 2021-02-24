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Posted 24 февраля 2021, 15:10

Published 24 февраля 2021, 15:10

Modified 29 ноября, 17:43

Updated 29 ноября, 17:43

Тайна цен на яйца и расследование смерти рабочего. Итоги дня в Свердловской области

24 февраля 2021, 15:10
Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 24 февраля.

Эксперты объяснили возможные причины роста цен на курицу и яйца в Свердловской области. По одной из версий, «виновником» является экспорт в КНР. Специалисты также отметили, что подорожала себестоимость производства — повышаются тарифы по коммунальным платежам предприятий, дорожает корм для животных. Кроме того, выдалась морозная зима, из-за чего производители продукции были вынуждены больше средств тратить на отопление производственных помещений. Из-за этого цена за килограмм курицы выросла до более чем 152 рублей, а за десяток яиц — до рекордной отметки в 70,5 рубля. Также выросли цены на сосиски, колбасную продукцию и полуфабрикаты.

О причинах роста цен на курицу и яйца в Свердловской области рассказали эксперты
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Факт гибели 33-летнего машиниста крана в Нижнем Тагиле проверит Следственный комитет. Заведено уголовное дело по части 2 статьи 143 УК РФ (Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека). Предварительно установлено, что в кабине мостового крана в конвертерном цехе Нижнетагильского металлургического комбината возник пожар по неизвестным причинам. Рабочий попытался справиться с огнем, а затем поднять кабину до посадочной площадки. В какой-то момент на мужчине загорелась одежда и он спрыгнул с высоты 25 метров. От полученных травм тагильчанин скончался на месте происшествия.

Гибель выпрыгнувшего из горящего крана машиниста в Нижнем Тагиле проверит СКР
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В Екатеринбурге 37-летняя женщина лишилась 7,2 миллиона рублей. Она познакомилась с молодым человеком, а спустя несколько месяцев он предложил ей открыть сыроварню. Для этого екатеринбурженка взяла несколько кредитов в различных банках, после чего злоумышленник взял деньги и скрылся. Женщина написала заявление в полицию и помогла составить фоторобот. Отмечается, что поиски затрудняет отсутствие каких-либо данных о мошеннике — женщина знает только его имя.

На сыроварню взял екатеринбуржец у возлюбленной 7,2 миллиона рублей и пропал
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Нижний Тагил вошел в десятку в антирейтинге городов России по комфорту и уровню жизни. Он разместился на 91 позиции из 100 по данным на 2020 год. В 2019 году город занимал 77 место. По стоимости жилой площади Тагил разместился на 65 строчке, а по уровню жизни — на 89 месте. Рейтинг составлялся по городам, численность населения которых превышает 173 тысячи человек. В тройку лидеров по самым благоприятным условиям для горожан вошли Краснодар, Сургут и Тюмень.

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#Общество#Нижний Тагил#Свердловская область#Итоги
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