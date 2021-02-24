Тайна цен на яйца и расследование смерти рабочего. Итоги дня в Свердловской области

Эксперты объяснили возможные причины роста цен на курицу и яйца в Свердловской области. По одной из версий, «виновником» является экспорт в КНР. Специалисты также отметили, что подорожала себестоимость производства — повышаются тарифы по коммунальным платежам предприятий, дорожает корм для животных. Кроме того, выдалась морозная зима, из-за чего производители продукции были вынуждены больше средств тратить на отопление производственных помещений. Из-за этого цена за килограмм курицы выросла до более чем 152 рублей, а за десяток яиц — до рекордной отметки в 70,5 рубля. Также выросли цены на сосиски, колбасную продукцию и полуфабрикаты.